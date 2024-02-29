İşçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde belirsiz bir nedenle çıkan yangında. Alevler hızla diğer konteynerlere sıçradı ve içeride bulunan işçilerin can güvenliği tehlikeye girdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için itfaiye daire başkanlığına bağlı 9 araç 40 personel ile anında harekete geçti ve uzun uğraşlar sonucunda 25 dakikada alevleri kontrol altına alarak sabah saatlerine kadar soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Yangının ardından 6 işçi ile dumandan etkilenen 5 işçi, Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

