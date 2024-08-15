Edinilen bilgilere göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının çatısında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, çatıda bulunan ahşapların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyerek çatının tamamına yakınını sardı. Çatıdan yükselen yoğun dumanlar, şehir genelinde endişeye yol açtı.

Yangın ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için büyük bir mücadele verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak daha fazla yayılması engellendi.

Yangın sonucu binanın çatısında büyük çaplı hasar meydana geldi. Olay sırasında inşaatta bulunan işçilerin yara almadan kurtulması ise teselli kaynağı oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu