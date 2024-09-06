Olay Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgara dayanamayan çınar ağacı büyük bir gürültü ile yola devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler devrilen ağacı parçalara ayırarak kaldırırken devrilme tehlikesi olan diğer ağaçları da kesti. Ağaçların kesilmesi esnasında cadde trafiğe kapatıldı. Kısa süre etkili olan şiddetli rüzgar Hulusi Efendi Bulvarı'ndaki çınar ağaçlarının da dallarını kırdı.

Çınar ağacının devrildiği Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde ve ağaç Dallarının kırıldığı Hulusi Efendi Bulvarı'nda olay esnasında ağaçların altında kimsenin olmaması olası yaralanmaların önüne geçti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu