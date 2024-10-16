Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güvenli Okul projesi çerçevesinde öğrencilerin güvenliği için okul çevresindeki denetimlerini yoğunlaştırdı. Özellikle giriş ve çıkış saatlerinde okul etrafındaki araçlar ve okulla ilgisi olmayan şahıslar titizlikle kontrol ediliyor.

Son denetimlerde, abartılı egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden bir sürücü durduruldu ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Trafik kanununa göre kesilen para cezası, sürücüye toplamda 26 bin 645 TL olarak uygulandı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bu tür denetimleri eğitim dönemi boyunca sürdüreceği bildirildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu