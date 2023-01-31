Elbistan’da yapımı sürdürülen KYK yurdunun yapımı yüzde 70 oranını buldu.

AK Parti ilçe başkanı Servet Okur yönetim kurulu üyeleri eşliğinde yurt binasındaki çalışmaları inceledi.

İlgililerden bilgi alan Başkan Okur, yurt binasının içinde bulunduğumuz yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Okur yaptığı değerlendirmede, 21 bin metre kare kapalı alan olarak inşa edilen ve 500 öğrencinin barınmasını sağlayacak yurt binamızın inşaatı yüzde 70 oranında tamamlandı. Elbistan’da öğrencilerimizin barınma sorunu kalmayacak. Diğer yatırımlarda olduğu gibi yurt binamızın yapılmasını sağlayan Sayın bakanımız Mahir Ünal Beye çok teşekkür ediyor, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.