Elbistan’da ilköğretim haftası kutlamaları kapsamında ilk program Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, Atatürk Büstüne minik öğrencilerle birlikte çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona eren programa istiklal ilkokulunda devam edildi.

Öğrencilerin hazırladıkları gösteriler büyük beğeni kazandı. Programda şiir ve dinletilere de yer verildi.



Yeni eğitim sezonunun hayırlara vesile olmasını dileyen ilçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, vatanda millet sevdasıyla, ülkeyi muasır medeniyet seviyesine taşıyacak öğrenci yetiştirmenin en büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Çetin yaptığı değerlendirmede: “2022-2023 yılı eğitim öğretim yılının ilk haftasında bugün öğrencilerimizle ilköğretim haftasını kutluyoruz. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, idarecilerimize tüm Elbistan’a hayırlı olsun. Camiamız inşallah bu yılı güzel bir şekilde eğitim öğretime büyük katkılar sağlayarak tamamlayacak. Bu hafta itibarıyla yeni bir hikâye başladı. Yıl sonunda inşallah öğrencilerimiz donanımlarını artıracak ve vatan millet sevdasıyla akademik başarılarıyla ülkemizi muasır medeniyet seviyesine yükseltecek donanımı kazanmış olacaklardır. Tüm camiamıza hayırlı bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı.