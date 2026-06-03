Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesi içerisinde park halinde bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın büyük bölümünü sararken, çevrede bulunan esnaflar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çevredeki iş yerleri ve araçlara sıçraması önlendi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta ciddi oranda maddi hasar oluştu. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Sanayi sitesi esnafı, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde olası daha büyük bir tehlikenin önüne geçildiğini ifade etti.