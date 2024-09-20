Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca Elbistan ve Nurhak ilçelerinin kırsal mahallelerindeki afetzedeler için yapılan köy tipi konutların anahtar teslimi sürüyor.

Asın felaketi sonrasında kırsa mahallelerde evleri yıkılan afetzedeler için depreme dayanıklı 3+1 formunda tek katlı köy tipi kalıcı konutların yapımına başlanmıştı. İnşaat ve çevre düzenlemesi gibi işlemleri tamamlanan köy evlerinin anahtar teslimleri ise AFAD aracılığı ile sürüyor. Kurada konut çıkan hak sahipleri, deprem endişesi taşımadan yaşayacakları yeni evlerinin anahtarlarını AFAD görevlilerinden alıyor. AFAD, bu çerçevede Elbistan'a bağlı Taşburun ve Nurhak ilçesinin Tatlar mahallelerinde depremzedeleri, evlerine kavuşturuyor.

105 köy evinin daha kurası çekildi. Toplamda 1000'e yakın köy evinin inşa edileceği Elbistan'da Akbayır, Büyükyapalak ve Demircilik mahallelerindeki toplam 105 köy tipi konutun sahibi, geçtiğimiz günlerde çekilen kurayla belirlenmişti. Kura sonucu, Akbayır'da 24, Büyükyapalak'ta 40 ve Demircilik'te de 41 köy tipi konutun sahibi belli olmuştu.