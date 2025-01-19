Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi göre; 10 yaşındaki Berat G, annesi ile caddenin karşısına geçmek istedi. Bu sırada annesinin yanından yola fırlayan küçük çocuğa, seyir halindeki otomobil çarptı. Talihsiz çocuk, çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayarak asfalta düştü. Otomobil sürücüsü ise, durmadan olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Berat, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Berat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olay yerinden kaçan sürücüyü belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden aracın plakasını tespit etti. Araç, Kümbet Mahallesi’nde bir sitenin bahçesinde park halinde bulundu. Yapılan detaylı araştırmada sürücünün ise 18 yaşındaki Y.D. olduğu ortaya çıktı. Sürücü Y.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.