Elbistan'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı kırsal Hasankendi Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, D.Ç. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen B.K.'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, araçlardan biri yol ortasında kalırken diğeri tarlaya savruldu ve her iki araç da hurdaya döndü.

Kazada, her iki sürücüyle birlikte D.Ç.'nin aracındaki 2 kişi daha yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından araçları bulundukları yerden kaldırarak trafiğin normale dönmesini sağladı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.