64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ünal'ın organizasyonuyla, 300 Depremzede Çocuğa yönelik Toplu Sünnet Merasimi düzenlendi. Mahir Ünal’ın oğlu Mehmet Selçuk Ünal’ın da sünnet olduğu şölende 300 çocuk sünnet oldu.

Gerçekleştirilen şölene eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.