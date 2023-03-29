Ünal toplantıda Elbistan’ın depremden ne kadar etkilendiğiyle ilgili AFAD yetkililerden bilgi aldı.

Aynı zamanda Ünal çadır ve konteyner kentler ile temelleri atılan kalıcı konutların yapımıyla ilgili de son durumu dinledi.

Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, “devletimiz her türlü imkânlarını seferber ederek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor” dedi.

Konuşmasının devamında Ünal, “biz şehrimizi eskisinden daha planlı, daha düzenli ve daha sağlam yapacağız inşallah” dedi.