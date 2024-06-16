

Elbistan'da taşımacılık şirketinde çalışan 36 şahındaki talihsiz adam çalıştığı iş yerinde ölü olarak bulundu.



Elbistan'da Sanayi sitesinde meydana gelen olayda bir taşımacılık şirketinde çalışan 34 yaşındaki M.Ö. adlı genç, firmanın önündeki konteynerde hareketsiz bir şekilde bulundu.



Edinilen bilgi ve iddialara göre, Yakınları genç adama bir süre ulaşamayınca kontrol etmek için iş yerine gitti. İş yerine gelen yakınları M.Ö. isimli talihsiz adamı hareketsiz bir şekilde görünce durumu 112 acil çağrı merkezini arayarak bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde M.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR