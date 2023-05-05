Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 6 Şubat depremlerinin merkez üslerinden Elbistan'da depremzede çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.

"Deprem Bölgesi Etkinlik Tırları Projesi" kapsamında görevliler, depremzede çocukları sosyal yaşama adapte etmek ve afetin izlerini silmek için, MÜSİAD tarafından kurulan konteyner kentte çocuklarla bir araya geldi.

"Bir tır dolusu mutluluk şehrine geliyor" temasıyla düzenlenen etkinliklerde, çocuklar palyaçolar eşliğinde, kurulan oyun gruplarında eğlendi.

Konteyner kentte yaşamını sürdüren Aleyna Nur, etkinlikte diğer arkadaşlarıyla birlikte eğlendiğini ve çok güzel zaman geçirdiğini belirterek, "Depremzede çocuklarımızın mutluluğuna ortak olduk. Bizlere depremin unutturulması için yapılan bu etkinlikten dolayı yetkililere teşekkür ediyorum. Biz gençler olarak da gayet güzel eğlendik. Çocuklarla güzel vakit geçirdik." dedi.

Etkinliklerin deprem bölgesindeki diğer illerde de düzenleneceği belirtildi.