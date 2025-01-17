Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah kullanımının önlenmesi noktasında kapsamlı bir operasyon düzenledi. Bu yöndeki istihbari çalışma yapan jandarma ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran 10 şahsın kimliğini belirledi. Ekipler, şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda yapılan adli aramalarda 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca silahlara ait 245 fişeğe de el konuldu. Olay ile ilgili olarak 10 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı