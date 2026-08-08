Edinilen bilgilere göre, 8 Ağustos 2026 saat 11.31 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Elbistan ilçesine bağlı Yapraklı Mahallesi’nde yaklaşık 2 yaşındaki bir çocuğun kaybolduğu yönünde ihbar geldi.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD Arama Kurtarma ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda kayıp çocuk, kaybolduğu yere yakın bir sulama kanalının içerisinde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaklaşık 2 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.