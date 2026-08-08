Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası etkisini artırmaya devam ediyor. Termometrelerin gölgede 38 dereceyi gösterdiği kentte, artan nem oranlarıyla birlikte sıcaklık hissedilir derecede yükseldi. Kent merkezindeki caddeler ve sokaklar sıcak havanın etkisiyle sakinleşti.
Serinlemek İçin Su Kenarları ve Yüksek Kesimler Tercih Edildi
Kavurucu sıcaktan korunmak ve nefes almak isteyen vatandaşlar çeşitli alternatiflere yöneldi. Kent genelinde:
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Parklar ve yeşil alanlardaki gölge alanlar dolup taştı,
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Bazı vatandaşlar serinlemek için yüksek kesimleri ve baraj kenarlarını tercih etti,
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Dulkadiroğlu ilçesindeki Erkenez Çayı kenarında biriken suya giren çocuklar ise sıcak havalarda serinlemenin farklı bir yolunu buldu.