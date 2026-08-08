53 Yıllık Eski Köprünün Yerine 54 Metrelik Modern Yapı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ile ilçeler arasındaki ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir merkezi ile Andırın arasında alternatif güzergâh oluşturan Karasu Grup Yolu üzerindeki 53 yıllık eski köprünün yıkımına başlandı.

Eski Köprünün Durumu: Yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde ve iki aracın yan yana geçişine imkân vermeyen yapısıyla ulaşımda sıkıntılara yol açıyordu.

Yeni Köprünün Özellikleri: Yaklaşık 10 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek yeni köprü; 54 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde, 6 metre yüksekliğinde ve 5 ayaklı olarak inşa edilecek.

Karasu Grup Yolu Bölgenin Ulaşım Omurgası

Andırın ile şehir merkezi arasındaki mesafeyi yaklaşık 20 kilometre kısaltan Karasu Grup Yolu; Ayşepınarı, Sarımollalı, Avgasır, İçmepınarı, Gökgedik Emirler ve Çukurbaz mahallelerine ulaşım sağlayan stratejik bir arter konumunda bulunuyor. Aynı zamanda doğal güzellikleri ve yaylalarıyla hafta sonlarında yoğun ziyaretçi ağırlayan bölgenin, yeni köprüyle birlikte ulaşım standardı en üst seviyeye çıkarılacak.

Mahalle Muhtarlarından ve Sakinlerinden Teşekkür

Yatırımdan duydukları memnuniyeti dile getiren bölge sakinleri ve muhtarlar duygu ve düşüncelerini paylaştı:

Ayşepınarı Mahalle Muhtarı Ramazan Nergiz: "Beklediğimiz an geldi. Mevcut köprümüz çok dar ve eskiydi, iki araç yan yana geçemiyordu. Fırat Görgel Başkanımıza çok teşekkür ederiz."

Gökgedik Mahalle Muhtarı Zekeriya Bucak: "Eski köprümüzün yıkımı sürüyor, inşallah yenisi de kısa süre içerisinde yapılacak. Burası Andırın–Kahramanmaraş’ın ana yolu. Ulaşım çok daha iyi olacak."

Bölge Sakini Celil Genç: "Köprü sadece iki yakayı birbirine bağlamaz, insanı insana bağlar. Fırat Başkanımıza çok teşekkür ederiz."

Ulaşım Konforu ve Turizm Potansiyeli Artacak

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşayan vatandaşlar çok daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkânına kavuşacak. Ulaşımın kolaylaşması, Andırın'ın zengin doğası ve yayla turizmi potansiyelinin de çok daha güçlü bir şekilde değerlendirilmesine büyük katkı sunacak.