Kayseri-Kahramanmaraş Otoyolu İçin Tarih Verildi

Kahramanmaraş ile Kayseri arasındaki ulaşımın güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyan otoyol projesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'deki temasları sırasında Kayseri-Kahramanmaraş Otoyolu Projesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, projenin 2027 yılında projelendirileceğini ve aynı yıl yapım çalışmalarına başlanmasının planlandığını açıkladı.

Tomarza Güzergâhı ile Mesafe Yaklaşık 200 Kilometreye Düşecek

İki şehir arasındaki ulaşımı, mevcut güzergâhlara kıyasla kusursuz bir konfora kavuşturacak olan yeni otoyolun güzergâhı da netleşti. Yapılan planlamalara göre hat, Tomarza güzergâhı üzerinden ilerleyecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş ile Kayseri arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 200 kilometreye gerileyecek. Bu stratejik hamle, özellikle iki kent arasında sık seyahat eden vatandaşlar ve lojistik sektörü için büyük bir zaman tasarrufu sağlayacak.

Yolculuk Süresi 2 Saate İnecek

Ulaşım altyapısındaki bu dev dönüşüm, süre bakımından da rekor bir iyileşme sunacak. Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş ile Kayseri arasındaki seyahat süresinin 2 saate düşeceğini belirtti.

Bölge halkı tarafından heyecanla beklenen projede 2027 yılı kritik bir eşik olarak öne çıkarken, otoyolun hizmete girmesiyle birlikte iki komşu şehir arasındaki ticaretin ve turizm hareketliliğinin katlanarak artması bekleniyor.