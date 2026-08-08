Yeni Adresinde Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Kahramanmaraş’ta uzun süredir vatandaşların uğrak noktası olan sosyete pazarı, önceki yerinde yürütülen inşaat çalışmaları nedeniyle yeni adresine taşındı. 1 Ağustos itibarıyla faaliyet göstermeye başlayan pazar, Onikişubat ilçesi Bediüzzaman Bulvarı üzerinde bulunan Kapalı Pazar Yeri'ne taşınarak esnaf ve vatandaşları aynı çatı altında buluşturdu.

Haftanın 3 Günü Açık: Giyimden Çeşitli İhtiyaçlara Geniş Ürün Yelpazesi

Yeni yerlerine uyum sağlama sürecinin devam ettiğini belirten pazar esnafı, vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Açık Olduğu Günler: Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri

Satışa Sunulan Ürünler: Giyim ürünlerinden çeşitli ev ve yaşam ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpaze

Yer: Bediüzzaman Bulvarı Kapalı Pazar Yeri (Onikişubat)

Esnaf, hem bütçe dostu uygun fiyatlardan yararlanmak hem de modern yeni pazar yerini yakından görmek isteyen tüm Kahramanmaraşlıları yeni adreslerine davet ediyor.