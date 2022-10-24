Elbistan ilçesine bağlı kırsal Karaelbistan Mahallesi’nde lahana yetiştiren Ali Rıza Dağlıoğlu kendi ürettiği tohum ve fideyle ürettiği ağırlığı 55 kilograma ulaşan lahanaların Elbistan’ın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de rağbet gördüğünü söyledi.

Üretimde 28 yılı geride bırakan Dağlıoğlu, Elbistan’ın ikliminin lahanalara ayrı bir aroma verdiğini söyledi.

Ağırlığı 55 kilograma kadar ulaşan lahanaların çevre illerde de rağbet gördüğünü belirten Dağlıoğlu: “Yaklaşık 28 yıldır lahana üretimi yapmaktayım. Bu yıl 17 dekar alan üzerinde lahana üretimi yapmaktayım. Bu sene çok verimli geçiyor, lahanalarımız çok güzel. Ürünümüzü Elbistan’ın yanı sıra çevre il ve ilçelere de satıyoruz. Ürettiğimiz lahanaların tohumunu ve fidesini de kendimiz üretiyoruz. Elde ettiğimiz tohumlardan çeşitli illere de satış yapıyoruz. Lahanamız, ürettiğimiz yerli tohum ve Elbistan’ın bereketli toprakları ve havasıyla değer kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Dev lahanaların yetiştirildiği Karaelbistan Mahalle Muhtarı Veli Çınar da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Memleketimizin verimli toprakları sayesinde, tarımla uğraşanlar verimli ürün elde ediyor. Alirıza abi yıllardır lahana ekimi yapıyor ve lahanaları oldukça verimli ve bir o kadar da büyüklüğe sahiptir. Lahanalar 50 ile 55 kilogram ağırlığına çıkabiliyor. Coğrafyamızın hava koşulları da lahanalara ayrı bir aroma vermektedir. Çiftçilerimize Allah kolaylıklar versin. Lahana hasadının bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.