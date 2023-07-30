Bu çerçevede Elbistan Belediyesi Hayvan Borsası da ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Büyükbaş hayvanlarda halk arasında ‘tabak’ olarak adlandırılan şap hastalığı görüldü. Kahramanmaraş Hayvan Sağlık Zabıtası da, bu durum üzerine harekete geçerek hastalığın yayılmaması için önlemler almaya başladı. Kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et ve süt kaybına sebep olan şap hastalığının yayılmaması için tedbir olarak il içi ve dışı hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar yasaklandı. Bu karar kapsamında Elbistan Belediyesi Hayvan Borsası’da hayvan giriş çıkışlarına kapatıldı.

