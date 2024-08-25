Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın şiddetiyle, ilçenin Uzun Çarşı Caddesi'nde bulunan köklü bir çınar ağacı devrildi. Olay, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çınarın devrilmesi, çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğe yol açtı. Neyse ki, olay anında ağacın altında kimse bulunmadığı için can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ciddi hasara neden olan dev çınar ağacı, ekipler tarafından kaldırıldı ve cadde trafiğe açıldı. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.