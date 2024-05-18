Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde silah ticareti operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Elbistan İstihbarat Büro Amirliği tarafından, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda önemli bir başarı elde edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 5 adet farklı marka ve model ruhsatsız tabanca ile 9 adet boş tabanca şarjörü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan E.B. isimli şahıs, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.