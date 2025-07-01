Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan silahlı kavga, ilçe sakinlerinde tedirginliğe yol açtı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre, Ö.F.Ş. ile M.C. arasında başlayan sözlü tartışma, gerginliğin artmasıyla kontrolden çıktı. Ö.F.Ş.’nin yanında bulunan tüfekle ateş açması sonucu, M.C. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı M.C.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk etti. M.C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından silahı bir apartmanın girişine bırakarak kaçan Ö.F.Ş., daha sonra polis merkezine giderek kendi rızasıyla teslim oldu.

Polis ekipleri olayda kullanılan tüfeğe el koyarken, olay yeri güvenlik şeridiyle çevrilerek incelemeye alındı. Yetkililer, olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü ve sürecin çok yönlü şekilde ele alındığını açıkladı.