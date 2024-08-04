Elbistan’a bağlı Alembey Mahallesi’nde çiftçilere ait sulama kuyusunun elektrik trafolarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda trafolar kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 400 bin lira maddi zarar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Alembey Mahallesi’nde çiftçilik yapan D.K. ve A.G.'ye ait tarlalarda bulunan sulama kuyusuna ait iki trafoya gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce tabanca ile ateş edildi. Olayın ardından yangın çıktı. Durumu fark eden çiftçiler hemen 112 Acil İmdat Hattı’nı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de olay yerinde delil toplama çalışması yaparak geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.