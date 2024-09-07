Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Elbistan-Malatya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 06 AB 2943 plakalı otomobil ile 35 KG 5176 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu kazanın gerçekleştiği bildirildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 11 kişi, ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.