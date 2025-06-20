Edinilen bilgilere göre, kaza Elbistan ilçesine bağlı Kabaağaç mevkiinde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda ciddi hasar oluşurken, sürücülerden biri araçta sıkışarak yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.