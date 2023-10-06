Olay, ilçeye bağlı kırsal Körücek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede çobanlık yapan 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Esed Abdillah, hayvanları otlatmak için gittiği arazide tüfekle vurulmuş olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde çobanın hayatını kaybettiğini belirledi. Esed Abdillah'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde olayla ilgili 1 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi

