Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Kevser Bozkurt’un yakınları, tutuklu sanık Güray Türk ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanığı "olası kastla öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 8 Ağustos 2024 tarihinde Çiçek Mahallesi’nde meydana gelmişti. Kevser Bozkurt, evinin önünde oturduğu sırada başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yapılan balistik incelemelerde, Bozkurt’un vücudundan çıkan mermi çekirdeğinin Güray Türk’ün silahına ait olduğu belirlenmişti.

Mahkemenin verdiği karar, adliye çıkışında taraflar arasında farklı tepkilere neden olurken, Kevser Bozkurt’un ailesi adaletin tecelli ettiğini ifade etti.