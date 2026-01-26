Elbistan–Çoğulhan karayolu üzerinde yaşanan kazada, Salih Özer ile 12 yaşındaki kızı Nisa Özer olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kazaya neden olduğu belirlenen sürücü hakkında dava açılmıştı.

Mahkemede yapılan yargılama sonucunda sanık, “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme” suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamazken, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Karar, duruşma salonunda ve kamuoyunda yakından takip edilirken, aile yakınları verilen cezayı adaletin tecellisi olarak değerlendirdi.