Yazdan kalma son günlerin yaşandığı Elbistan’da halkın büyük çoğunluğunun serbest zamanını geçirdiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesindeki kamelya, masa ve oturaklara bazı sorumsuzlar tarafından zarar verildi.

Masaları kıran sorumsuzlar, kamelyaların korkuluklarına ve oturaklarına da zarar verdi.

Belediye ekipleri millet bahçesinde hasar tespit çalışması başlatırken, Park ve Bahçeler Müdürü Talip Doğan, gençleri ve aileleri duyarlı olmaya davet etti.

Bakım onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Doğan yaptığı açıklamada: “Elbistan Belediyesi olarak buranın bakım, onarım ve tadilat işlerini sürdürüyoruz. Bütün müdürlüklerimiz defaatle bu parkta çalışma yürüttü. Ama maalesef art niyetli kişiler boş durmuyor. Kamelya, masa ve oturaklara sürekli zarar verilmeye çalışılıyor. Biz onarım ve bakım işlerini aksatmaksızın sürdürmeye çalışıyoruz. Elbistan halkından, ailelerimizden ve çocuklarımızdan ricamız duyarlı davranmalarıdır. Lütfen park ve bahçelerimizi zarar vermeden kullanalım” ifadelerini kullandı.

Serbest zamanlarını millet bahçesinde geçiren gençler de durumdan oldukça rahatsız.

Park ve bahçelere verilen zarar nedeniyle insanların zor durumda kaldığını değerlendiren gençler, yaşam alanlarının şehrin aynası olduğuna dikkat çekip, bu görüntülerin kente yakışmadığını söyledi.