Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, evlerinin teras katına çelik boru çektikleri sırada elektrik akımına kapılan çift kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Hüseyin (65) ile eşi Zeynep Kahveci (55), Hürriyet Mahallesi Marif Sokak'taki evlerinin teras katına, elektrikli makara sistemiyle çelik boru çekmek istedi.

Çelik borunun sokaktaki elektrik tellerine teması sonucu Kahveci çifti elektrik akımına kapıldı.

Hüseyin ve Zeynep Kahveci'nin bağırışlarını duyan komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kahveci çiftini Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hüseyin Kahveci'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.