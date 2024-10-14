Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından, ELDER’in katkılarıyla geliştirilen ve kullanımına sunulduğu günden bu yana yoğun ilgi gösterilen “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması” bugüne kadar 520 bin kullanıcı tarafından indirilirken, söz konusu uygulama üzerinden 21 elektrik dağıtım şirketi hizmet bölgesinde bir buçuk milyona yakın ihbar alındı. Bırakılan ihbarların tümü uygulama sayesinde çözüme kavuşturuldu.

İlk olarak 2019 yılında vatandaşların kullanımına sunulan uygulamanın ilk versiyonu sadece sokak aydınlatma arıza ihbarlarına yönelik hizmet veriyorken, 2023 yılında yapılan geliştirmeyle Elektrik Arıza İhbar Uygulamasına dönüştürüldü. Yapılan bu geliştirme ile uygulamaya sokak aydınlatma arızaları dışında; “Elektrik kesintisi ve elektrik arızalarına ilişkin ihbarların da bırakılması sağlanırken, kullanıcıların yapmış olduğu ihbara ilişkin geri bildirim bırakması ve sonuçlanan ihbarların silinmesi’’ gibi yenilikler eklendi.

Bir Buçuk Milyon İhbarın Tümü Uygulama Sayesinde Çözüme Kavuşturuldu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu