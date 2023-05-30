Depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve Adıyaman’da elektrik dağıtım işinden sorumlu olan AKEDAŞ, 1 Haziran 2023 tarihinden sonra gerçekleştirilecek periyodik okumalarda oluşacak ilk faturalara vade farksız 6 eşit taksit imkanı sağladı.

AKEDAŞ’tan yapılan duyuruda: “Değerli tüketicilerimiz; Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK)’nın 23 Mart 2023 tarih ve 11743 sayılı Kurul Kararı gereği 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek periyodik okumalar sonucu oluşacak ilk faturanız, vade farkı olmaksızın 6 eşit taksite bölünecektir.” İfadelerine yer verildi.