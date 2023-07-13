Türkiye Elektrik İletim AŞ, günlük elektrik tüketiminde yeni rekoru işaret etti.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulamalar arttı.

Yılın en yüksek elektrik tüketimi seviyesi değişti.

Yeni günlük rekor: 1 milyon 27 bin 568 megavatsaat

Türkiye'de elektrik tüketiminde dün (12 Temmuz 2023) 1 milyon 27 bin 568 megavatsaatle günlük bazda yeni rekor kırıldı.

Bir önceki rekor 6 Temmuz'da yaşandı

Böylece, elektrik tüketiminde 6 Temmuz'daki 1 milyon 23 bin 756 megavatsaatlik rekor aşılmış oldu.

Saatlik bazda dün en düşük elektrik tüketimi 32 bin 978 megavatsaatle 07.00'de görüldü.

En yüksek elektrik tüketimi saat 15.00'te yaşandı

En yüksek elektrik tüketimi ise 49 bin 261 megavatsaatle 15.00'te gerçekleşti.

Günlük elektrik üretimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 17 bin 503 megavatsaat elektrik üretildi.

Söz konusu üretimin yüzde 23,2'si ithal kömür, yüzde 22'si doğalgaz ve yüzde 15'i barajlı hidroelektrik santrallerinden, kalan bölümü diğer kaynaklardan karşılandı.

Elektrik dış ticareti

Öte yandan, dün 6 bin 698 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 792 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.