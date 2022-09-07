Görüntüler, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde kayda alındı.

Bir kadın, yaşadığı tartışma sonrası, sinir krizi geçirdi.

Sopayla kafasına vurdu

Bu sırada kendisinden kaçarak bir dükkana sığınan adamın çıktığını gören kadın, koşarak yakaladığı şahsın kafasına sopayla vurdu.

Neye uğradığını şaşıran adam koşarak uzaklaştı.

Bağırıp, tokat attı

Ancak siniri geçmeyen kadın, kendisini engelleyen bir adama da bağırarak tokat attı.

Çevredekilerin sakinleştirmekte zorluk çektiği kadın, daha sonra yürüyerek uzaklaştı.