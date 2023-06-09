Emekli bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih Kurban Bayramı'na yaklaşırken araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyeleri ve maaşları hakkında geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar 2023? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?

Emekli bayram ikramiyesi tutarı ve ödeme günleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Emekliler, her sene Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez emekli bayram ikramiyesi alıyorlar. Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesinin yatırılacağı tarih araştırılıyor. Peki SSK, BAĞ-KUR emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, yükselecek mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarihler merak ediliyor. Kurban Bayramı2nın 1.günü 28 Haziran tarihine denk geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yaptı; ''Emekli maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emeklilere 2 bin TL bayram ikramiyesi verildi. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şunları söyledi; Emekli ikramiyelerine ilişkin yüzde 45’in üzerinde bir zam yapılacağını düşünüyoruz. Şu anda halihazırda yüzde 50’ye yuvarlanarak emekli ikramiyelerinin 3 bin TL olarak karşımıza çıkacağını öngörüyoruz." dedi.