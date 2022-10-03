Olay, 22 Nisan tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Sincan'da yaşayan felç hastası emekli polis Ahmet Özcan (66), eşini hastalığından dolayı özel bir hastaneye yatırdı. Ancak emekli maaşı bir süre sonra hastanenin masraflarını karşılayamaz hale geldi. Bunun üzerine paraya sıkışan Özcan, bir arkadaşının oğlu vasıtasıyla borç para alabileceği söylenen Engin E. adlı emlakçıyla tanıştırıldı. 22 Nisan'da Ankara Batı Adliyesinin karşısında bulunan bir iş merkezindeki avukatlık bürosunda Hasan Y. ve Engin E. ile buluşan Özcan, Engin E.'ye maaşını haciz edebileceklerini ifade ederek 5 bin lira istedi. İki tarafın da şartları kabul etmesi üzerine Özcan'a 5 bin liralık evrak imzalatacakları söylendi. Özcan, tuvalete gittiği esnada rakamlarla oynanarak 180 bin lira olarak hazırlanan belgeleri imzaladı. Ardından avukatlık bürosu çalışanı ve Engin E., Özcan'ın maaşına haciz koydurmak için Ankara Batı Adliyesi'ne gitti. Sonrasında avukatlık bürosu çalışanı ile ofise dönen Engin E., parayı Özcan'a vermeden hızlıca olay yerini terk etti.