Küçük esnafın emeklilik için gerekli gün sayısının 7.200'e inmesiyle birlikte, maaşta etkili olan 1261 gün kuralı değişecek. Böylece az primle, yüksek emekli aylığı alma avantajı doğacak

Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından bakkaldan berbere, terziden marangoza 1 milyon küçük esnafa da prim müjdesi geldi. Küçük esnafın emekliliği için gerekli gün sayısı 7200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek.

Esnafın gelirini de artıracak bu adımla emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek. Emekli aylığı hesaplamasında, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen 7 yıllık fiili hizmet (360x7= 2520 gün) süresi esas alınıyor.