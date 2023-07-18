Katar'da resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, İslam Eserleri Müzesi'ni gezdi.

Emine Erdoğan, Müze'nin, Kuran-Söz ve Sanat, İslam Dünyası'nda Dini Hayat, Türkiye ve Osmanlı Eyaletleri Sanatları, İran ve Orta İmparatorluk Sanatları gibi eserleri inceledi yetkililerden bilgi aldı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Emine Erdoğan, Müzesi'nin, Doha'nın en etkileyici yapılarından birisi olduğunu vurguladı.

Emine Erdoğan, İslam sanatının en nadide eserlerinden Kabe'nin Anahtarı, Osmanlı Fermanları gibi nice önemli şaheseri yakından incelemenin heyecan verici bir deneyim olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan daha sonra Kültür Köyü'ne geçerek dünyaca ünlü Türk cami tasarımcısı Zeynep Fadıloğlu tarafından tasarlanan Katara Cami'sini gezdi.