Sergi; Asitane Vakfı, Albayrak Grubu ve Afşin Belediyesi işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Açılış öncesinde Asitane Vakfı Başkanı Hasibe Nurhayat Turan, Emine Erdoğan’a sergi hakkında bilgiler verdikten sonra günün anısına atık kağıtlardan yapılmış çiçek şeklinde broş hediye etti.

Serginin açılışını kurdele keserek yapan Emine Erdoğan'a; Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Asitane Vakfı Başkanı Turan, Asitane Vakfı Başkan Yardımcısı Nuriye Doğusan ile ressam, konservatör ve restoratör Şule Alabacak eşlik etti.