Toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemur, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ile ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

Emlak Konutun En Büyük Projelerinden Doğukent Mahallesi’nde Sona Yaklaşıldı

Toplantıda, Emlak Planlama ve Proje (EPP) Uygulama Müdürü Tacettin Şeker tarafından projelerin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve gelinen aşamaya ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı.

Sunumda, Doğukent Mahallesi’nde yürütülen projenin, ilimizde Emlak Planlama ve Proje (EPP) kapsamında hayata geçirilen en büyük proje olduğu ifade edildi.

Proje kapsamında 10.050 konut, 793 ticaret alanı ve 16 ofis olmak üzere toplam 10.859 bağımsız bölüm yer aldığı ve çalışmaların büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.

Burada bir değerlendirmelerde bulunan Vali Ünlüer, projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin önemine dikkat çekerek sürecin etkin, hızlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Ünlüer, Doğukent’te Yeni Yuvasına Kavuşan Aileye Ziyaret

Vali Mükerrem Ünlüer ve beraberindeki heyet, yerinde dönüşüm projesi kapsamında Doğukent Mahallesi’nde yeni konutlarına kavuşan ilk ailemiz Akpınar Ailesi’ni ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette aileyle sohbet eden Vali Ünlüer ve Başkan Görgel, yeni evin aileye huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Heyet, misafirperverlikleri dolayısıyla aileye teşekkür ederek bölgede hayatın yeniden canlanmaya başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.