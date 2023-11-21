Emniyet Genel Müdürlüğü, yeni eleman alımı yaparak kadrolarını geliştirmeye devam ediyor.

Genel Müdürlüğün yeni kadro açması, devlet memuru olmak isteyen gençlerin önünde bir fırsat oluşturuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu alımı gerçekleşecek.

Müdürlüğün, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru alımı gerçekleştirilecek.

Merkez teşkilatında Moral Eğitim Merkezi'ne bir müdür ve müdür yardımcısı kadrosu da ihdas edildi.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar, bugünkü tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

Toplam 10 bin 102 kadro

Böylelikle Emniyet Genel Müdürlüğü için toplam 10 bin 102 kadro oluşturuldu.

Karar yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayınlanan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne kadro ihdas edilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yayınlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

Alınacak kadrolar

Merkez teşkilatına:

10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru

Taşra teşkilatına:

9 bin 500 polis memuru

Moral Eğitim Merkezi'ne:

1 müdür ve 1 müdür yardımcısı