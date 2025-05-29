Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Nesine 3. Lig play-off finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek nesine 2. Lig’e yükselen İstiklalspor yöneticileri, teknik heyeti, futbolcularını ve ailelerini İl Emniyet Müdürlüğü Kılavuzlu Polis Evi Ek Tesislerinde ağırladı.

Kahramanmaraş Emniyet Ve Asayiş Derneği organizesinde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti İl Başkanı Av. Burak Gül, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, İskur Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Kurtul ve davetliler katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını Emniyet Ve Asayiş Derneği Başkanı Ali Osman Üdürgücü yaptı.

Ardından İstiklal Spor Kulüp Başkanı A. Gaffar Akarca katılımcılara hitap ederek böyle bir başarının tüm şehrin gayretiyle ortaya çıktığını vurguladı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman yaptığı konuşmada bu büyük başarıyı şehre getiren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimleri yapıldı.

Program sonunda katılımcılar duygularını Aksu Haber’e paylaşarak İstiklal Spor’un zirveye emin adımlarla yükseldiğine dikkat çekti.