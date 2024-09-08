Bu kapsamda, 2 milyon 411 bin 916 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 220 sürücüye işlem yapıldığı bilgisini verdi.

Hız ihlalinde bulunan 117 bin 687, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 935, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 475, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 498 olmak üzere diğerleriyle toplam 432 bin 299 sürücüye işlem yapıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu