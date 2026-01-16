İl Emniyet Müdürlüğü KOM, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan V.K., kasten yaralama suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan S.K., hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan A.A.,

Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan F.Y. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ayrı bir çalışmada ise; hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan M.T., nitelikli cinsel saldırı ve şantaj suçlarından toplam 20 yıl hapis cezası bulunan A.Y., kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan İ.G. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, kamuoyuna saygıyla duyuruldu.