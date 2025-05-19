Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği “Gençlik Günleri ve Şöleni”, Emre Aydın konseriyle sona erdi. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşen konsere binlerce müziksever katıldı.

Sahneye alkışlarla çıkan Emre Aydın, “Git”, “Soğuk Odalar”, “Bir Pazar Kahvaltısı” gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Duygusal ve hareketli anların bir arada yaşandığı konser, izleyicilerden tam not aldı.

Vatandaşlar, coşkulu organizasyon için Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür ederek, gençlere verdiği destekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.