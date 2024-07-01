Kahramanmaraş’ın eşsiz lezzetlerini modern bir anlayışla sunan Ems 46 Tarhana, yenilenen konseptiyle hizmete açıldı. Şehirde geleneksel tatları yaşatmayı ve yeni nesillere aktarmayı hedefleyen Ems 46 Tarhana, yeni yerinde hem cafe hem de satış noktası olarak hizmet veriyor.

Ems 46 Tarhana'nın yeni mekanının açılış törenine, Kahramanmaraş halkının yanı sıra, birçok davetli katıldı. Tören, coşkulu bir atmosferde gerçekleşirken, Ems 46 Tarhana’nın yeni konsepti büyük beğeni topladı.

Ems 46 Tarhana, Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzetlerini modern bir mekanda sunarak, misafirlerine farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor. Yeni mekanda, tarhana ve firik gibi yöresel ürünlerin satışı yapılırken, aynı zamanda cafe ortamında bu lezzetlerin tadılması mümkün. Misafirler, sıcak bir ortamda, kahve eşliğinde tarhana çorbası ve firik pilavı gibi lezzetlerin keyfini çıkarabiliyor.