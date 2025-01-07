Aralık ayı enflasyonu açıklanınca SSK ve Bağkur emeklilerin maaşına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15,75 olarak belirlenmişti.

"En düşük emekli aylığı" da aynı oranda artırıldı.

VEDAT IŞIKHAN DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.

En düşük emekli aylığı, gün sayısından, primin düşüklüğünden dolayı çok düşük alan emekliler gözetilerek 2019'da getirilmişti.

Bugün yapılan açıklama ile birlikte en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıktı.